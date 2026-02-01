«Полнейший фейк». Романо опроверг слухи, что Бруну Фернандеш предлагал себя «Реалу»

Капитан и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш не предлагал свои услуги мадридскому «Реалу», о чём ранее писали СМИ.

«История о том, что Бруну Фернандеш предложил себя мадридскому «Реалу», – выдумка. Этого не было. Бруну не предлагал себя «Реалу». Эта история — полнейший фейк. Бруну полностью сосредоточен на «Манчестер Юнайтед». У Бруну есть интерес со стороны многих клубов. У него была возможность уехать в Саудовскую Аравию и в топ-клубы Европы. Но сейчас он целиком и полностью сфокусирован на «Манчестер Юнайтед», — сказал журналист Фабрицио Романо в видео на своём YouTube-канале.

Фернандеш выступает за «красных дьяволов» с зимы 2020 года. В нынешнем сезоне португалец принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

