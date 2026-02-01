Скидки
Бока Хуниорс — Ньюэллс Олд Бойз. Прямая трансляция
01:15 Мск
Смолов высказался об ауре, исходящей от Серхио Рамоса и Златана Ибрагимовича

Бывший нападающий «Краснодара» и сборной России Фёдор Смолов высказался об энергии, исходящей от экс-футболиста «Реала» Серхио Рамоса и бывшего форварда «Барселоны» и «Милана» Златана Ибрагимовича.

— Есть такое понятие, как аура. От кого она исходила?
— Ну, Рамос, наверное, кстати, он такой с точки зрения энергетики. Сейчас скажу, ещё кто. Знаешь, я не пересекался на поле, но в моём ощущении это Златан [Ибрагимович]. Я с ним в жизни пересекался, и от него вот это энергетически…

— Как будто злодей?
— Нет-нет, нет ощущения, что он злодей. Но просто, скажем так, невозможно на него не обратить внимания. Он приковывает к себе взгляд, приковывает к себе внимание. Очевидно, что ты и на Криштиану будешь смотреть, и на Неймара, потому что такого уровня игроки. Но то, о чём ты говоришь, аура, харизма и энергетика, то вот Златан, мне кажется, — сказал Смолов в выпуске на YouTube-канале BetBoom Esports.

