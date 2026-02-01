Скидки
Экс-форвард «Локомотива» и «Зенита» может продолжить карьеру в «Наполи»

Нападающий «Сандерленда» Вильсон Изидор может продолжить карьеру в «Наполи». Об этом сообщает журналист и инсайдер Экрем Конур в соцсети Х. По информации источника, услуги француза были предложены неаполитанскому клубу. Также интерес к подписанию футболиста проявляют «Эвертон», «Ноттингем» и «Бешикташ».

Напомним, Вильсон Изидор ранее выступал в России за «Локомотив» и «Зенит». Он был продан в «Сандерленд» за € 6 млн. Изидор присоединился к английскому клубу в августе 2024 года на правах возмездной аренды с обязательным правом выкупа. Срок действия аренды был установлен до конца сезона-2024/2025. В феврале 2025 года «Сандерленд» активировал опцию выкупа, и трансфер был завершён. Нападающий подписал контракт с клубом до лета 2028 года.

В текущем сезоне Изидор принял участие в 22 играх во всех соревнованиях, на его счету четыре забитых мяча. Transfermarkt оценивает игрока в € 18 млн.

