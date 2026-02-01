Нападающий «Реала» интересен трём клубам из АПЛ — Caught Offside

Нападающий мадридского «Реала» Браим Диас может перейти в другую команду в январе. Футболист хочет получать больше игрового времени. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, представители 26-летнего вингера начали изучать варианты с переходом игрока в другой клуб. Наиболее активный интерес к Диасу проявляют «Ньюкасл Юнайтед», «Тоттенхэм Хотспур» и «Астон Вилла». «Реал» не выступает против продажи марокканского футболиста, но хочет выручить около € 60 млн.

В нынешнем сезоне Диас принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: