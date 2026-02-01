Фёдор Смолов назвал топ-5 самых перспективных футболистов России

Экс-форвард «Краснодара» и сборной России Фёдор Смолов назвал пятёрку самых перспективных игроков, выступающих в Мир Российской Премьер-Лиге.

— Интересно твоё мнение: топ-5 футболистов в России сейчас, которые наиболее перспективны с точки зрения спортивного будущего.

— Скажу. На сегодняшний день назову одного, который для меня на первом месте, потому что он уже состоявшийся, но он и постарше — это Глушенков. Это Кисляк, это Батраков, ребята молодые. Думаю, что это Стас Агкацев, ну и пятым я назову Эдика Сперцяна. Он воспитанник «Краснодара». Он взял, правда, армянское гражданство, у него была возможность, чтобы иметь доступ к международным матчам.

За ним тоже охотятся, но он уже в относительно зрелом возрасте, ему 25, 26 будет, как Глушенкову. Вот эти, наверное, пять. А, Тюкавин ещё, наверное, я назову шестерых даже. Но он просто после травмы, хотелось бы, чтобы он вышел на свой пик, — сказал Смолов в выпуске на YouTube-канале BetBoom Esports.