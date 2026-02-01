Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бока Хуниорс — Ньюэллс Олд Бойз. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
01:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фёдор Смолов назвал топ-5 самых перспективных футболистов России

Фёдор Смолов назвал топ-5 самых перспективных футболистов России
Комментарии

Экс-форвард «Краснодара» и сборной России Фёдор Смолов назвал пятёрку самых перспективных игроков, выступающих в Мир Российской Премьер-Лиге.

— Интересно твоё мнение: топ-5 футболистов в России сейчас, которые наиболее перспективны с точки зрения спортивного будущего.
— Скажу. На сегодняшний день назову одного, который для меня на первом месте, потому что он уже состоявшийся, но он и постарше — это Глушенков. Это Кисляк, это Батраков, ребята молодые. Думаю, что это Стас Агкацев, ну и пятым я назову Эдика Сперцяна. Он воспитанник «Краснодара». Он взял, правда, армянское гражданство, у него была возможность, чтобы иметь доступ к международным матчам.

За ним тоже охотятся, но он уже в относительно зрелом возрасте, ему 25, 26 будет, как Глушенкову. Вот эти, наверное, пять. А, Тюкавин ещё, наверное, я назову шестерых даже. Но он просто после травмы, хотелось бы, чтобы он вышел на свой пик, — сказал Смолов в выпуске на YouTube-канале BetBoom Esports.

Избранный контент о спорте – в условиях ограничения интернета
Избранный контент о спорте – в условиях ограничения интернета
Подписаться в MAX
Материалы по теме
ЦСКА теперь без Алеррандро, а «Спартак» готов отдать трёх легионеров! LIVE трансферов РПЛ
Live
ЦСКА теперь без Алеррандро, а «Спартак» готов отдать трёх легионеров! LIVE трансферов РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android