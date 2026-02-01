«Ливерпуль» достиг полного соглашения с Гертрейдой, «Лейпциг» готов отпустить игрока — Sky

«Ливерпуль» достиг полного соглашения c правым защитником «Лейпцига» Лютсхарелом Гертрейдой, выступающим в составе «Сандерленда» на правах аренды. Об этом сообщает журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, немецкий клуб готов отпустить 25-летнего футболиста. «Ливерпуль» и «Сандерленд» находятся в прямом контакте.

В нынешнем сезоне Гертрейда принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с немецким клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

