Смолов высказался о проблемах российских футболистов в Европе, вспомнив период в Испании

Экс-форвард «Сельты» и «Фейеноорда» Фёдор Смолов высказался о проблемах адаптации российских игроков в европейских чемпионатах, вспомнив периоды своей карьеры в Нидерландах и в Испании.

— Про адаптацию российских футболистов в Европе: как у тебя это происходило? Кажется, что ментально это очень сложно.

— Короче, смотри, разница на самом деле в ментальности, если мы берём Нидерланды и Испанию. Просто центральная Европа более холодная, более закрытая. Это мы берём Бельгию, Нидерланды и Германию, в которых в принципе иностранцам, наверное, не очень комфортно жить, если у тебя нет какого-то комьюнити. Точно сильно решает знание языка английского, если ты умеешь разговаривать, то сильно проще тебе коммуницировать.

Потому что в Нидерландах на тот момент второй официальный язык был английский. И там практически все говорят на хорошем уровне английского языка. В Испании было проще, потому что они более дружелюбные, более гостеприимные, поэтому в целом, думаю, наличие английского языка сильно решает и желание учить местный. У меня в Нидерландах были уроки голландского языка обязательные. У нас тоже есть примеры латиноамериканских ребят, которые приезжают в Россию, могут жить здесь 8-9 лет, играть за сборную России и говорить: «Привет, пока, да, хорошо».

— Марио?

— Ну, Марио, условно, да. И это странно, — сказал Смолов в выпуске на YouTube-канале BetBoom Esports.