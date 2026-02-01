«Вердер» расстался с главным тренером Хорстом Штеффеном после 10 игр без побед

Футбольный клуб «Вердер» объявил о расставании с главным тренером Хорстом Штеффеном после ничейного результата в матче с «Боруссией» Мёнхенгладбах (1:1) в 20-м туре Бундеслиги.

«Это было трудное решение, но мы больше не уверены, что Хорст был тем человеком, который мог бы переломить ситуацию в команде после этой долгой серии без побед. Осознание этого стало горьким разочарованием, поскольку мы действительно ценим Хорста; однако к такому результату мы пришли после анализа нашей спортивной ситуации и недавних обсуждений. Поэтому мы решили освободить Хорста от его обязанностей.

Мы интенсивно работаем над поиском нового главного тренера и потратим необходимое время, чтобы определить наилучшее решение для «Вердера», — приводит слова спортивного директора клуба Клеменса Фритца официальный сайт клуба.

Штеффен возглавил «Вердер» летом, перейдя из «Эльверсберга». За время работы с командой он провёл 20 матчей в Бундеслиге, в которых одержал четыре победы, семь раз сыграл вничью и потерпел девять поражений. После последнего матча «Вердер» не может выиграть уже десять встреч подряд и занимает 15-е место в турнирной таблице. Временно команду возглавят помощники тренера Рафаэль Дуарте и Кристиан Гросс.