«Ливерпуль» может перехватить трансферную цель «Челси» из Лиги 1 — Джейкобс

«Ливерпуль» включился в борьбу за центрального защитника «Ренна» Жереми Жаке. Интерес к 20-летнему футболисту также проявляет «Челси». Французский клуб хочет продать футболиста за рекордную для себя сумму. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс на своей странице в социальной сети X.

Ранее журналист Фабрицио Романо подчёркивал, что «Челси» согласовал условия личного контракта с Жаке. «Ренн» просит за французского футболиста € 65 млн.

Жаке является воспитанником красно-чёрных. В нынешнем сезоне он провёл 18 матчей в чемпионате Франции, в каждом из которых выходил в стартовом составе. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

