Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бока Хуниорс — Ньюэллс Олд Бойз. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
01:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» может перехватить трансферную цель «Челси» из Лиги 1 — Джейкобс

«Ливерпуль» может перехватить трансферную цель «Челси» из Лиги 1 — Джейкобс
Комментарии

«Ливерпуль» включился в борьбу за центрального защитника «Ренна» Жереми Жаке. Интерес к 20-летнему футболисту также проявляет «Челси». Французский клуб хочет продать футболиста за рекордную для себя сумму. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс на своей странице в социальной сети X.

Ранее журналист Фабрицио Романо подчёркивал, что «Челси» согласовал условия личного контракта с Жаке. «Ренн» просит за французского футболиста € 65 млн.

Жаке является воспитанником красно-чёрных. В нынешнем сезоне он провёл 18 матчей в чемпионате Франции, в каждом из которых выходил в стартовом составе. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

Материалы по теме
«Челси» согласовал условия контракта с защитником «Ренна» — Романо

Сколько стоят молодые футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android