Агент Монтеса заявил, что футболист останется в «Локомотиве»

Футбольный агент Луис Азнар, представляющий интересы защитника «Локомотива» Сесара Монтеса, заявил, что его клиент не покинет российский клуб. Ранее сообщалось, что в услугах мексиканского футболиста заинтересован турецкий «Бешикташ».

«Монтес тренировался в обычном режиме. Об этом он писал и в своих социальных сетях, когда появились слухи. Монтес продолжает тренироваться с «Локомотивом» и останется в клубе», — сказал Азнар в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Сесар выступает за «Локомотив» с сентября 2024 года. В нынешнем сезоне он провёл 19 матчей за клуб, забив один гол и оформив одну результативную передачу.

