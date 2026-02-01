Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бока Хуниорс — Ньюэллс Олд Бойз. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
01:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Тихонов прокомментировал свой уход из «Енисея» после неудачного сезона

Андрей Тихонов прокомментировал свой уход из «Енисея» после неудачного сезона
Комментарии

Бывший тренер «Енисея» Андрей Тихонов рассказал о причинах своего ухода из красноярского клуба. Он отметил, что постоянные потери ключевых игроков затрудняли работу команды.

«Если каждый год уходят лучшие футболисты, и не по одному игроку, а по три-четыре, то работать тяжело. Отсюда и результаты рваные. Было плохое начало сезона. Чтобы бороться за топ-4, нужен бюджет, подбираться футболисты. Невозможно, когда уходит тройка ведущих игроков атаки, а восполнить их не можем, то бороться тяжело. Или нужно время, чтобы построить команду, или бюджет, чтобы собрать футболистов быстро. Почему команда в течение нескольких лет радовала болельщиков? Потому что были футболисты хорошие — Ломакин, Иванов, Кичин, другие ребята. Этот состав был стабилен, болельщики привыкли. Когда я пришёл, выглядели неплохо, потом шесть-семь человек основного состава ушли. Пополнение есть, но нужно стабилизировать состав. Но если ставится задача (топ-4), то без бюджета и без набора футболистов выполнять её тяжело. Понятно, что любой министр спорта ставит задачу — четвёрка, — но отвечает за это тренер. Четвёрка? Хорошо, подтверждайте бюджетом. Но виноват всегда тренер, так получается», — приводит слова Тихонова «РБ Спорт».

Тихонов возглавлял «Енисей» в 2016/2017 и 2024/2025 годах. По окончании первой части текущего сезона он покинул клуб, который сейчас занимает 13-е место в турнирной таблице Первой лиги с 23 очками.

Материалы по теме
Тихонов: как бы Карседо ни знал «Спартак» — это не говорит о том, что всё будет хорошо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android