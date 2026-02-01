Андрей Тихонов прокомментировал свой уход из «Енисея» после неудачного сезона

Бывший тренер «Енисея» Андрей Тихонов рассказал о причинах своего ухода из красноярского клуба. Он отметил, что постоянные потери ключевых игроков затрудняли работу команды.

«Если каждый год уходят лучшие футболисты, и не по одному игроку, а по три-четыре, то работать тяжело. Отсюда и результаты рваные. Было плохое начало сезона. Чтобы бороться за топ-4, нужен бюджет, подбираться футболисты. Невозможно, когда уходит тройка ведущих игроков атаки, а восполнить их не можем, то бороться тяжело. Или нужно время, чтобы построить команду, или бюджет, чтобы собрать футболистов быстро. Почему команда в течение нескольких лет радовала болельщиков? Потому что были футболисты хорошие — Ломакин, Иванов, Кичин, другие ребята. Этот состав был стабилен, болельщики привыкли. Когда я пришёл, выглядели неплохо, потом шесть-семь человек основного состава ушли. Пополнение есть, но нужно стабилизировать состав. Но если ставится задача (топ-4), то без бюджета и без набора футболистов выполнять её тяжело. Понятно, что любой министр спорта ставит задачу — четвёрка, — но отвечает за это тренер. Четвёрка? Хорошо, подтверждайте бюджетом. Но виноват всегда тренер, так получается», — приводит слова Тихонова «РБ Спорт».

Тихонов возглавлял «Енисей» в 2016/2017 и 2024/2025 годах. По окончании первой части текущего сезона он покинул клуб, который сейчас занимает 13-е место в турнирной таблице Первой лиги с 23 очками.