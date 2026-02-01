Скидки
Главная Футбол Новости

Вратарь Штефан Ортега перешёл из «Манчестер Сити» в «Ноттингем Форест»

Комментарии

«Манчестер Сити» на своей странице в социальной сети X объявил о переходе вратаря Штефана Ортеги в «Ноттингем Форест».

«Желаем тебе всего наилучшего, Штефан», — написано в сообщении «горожан».

Ранее журналист Бен Джейкобс сообщал, что «лесники» заплатят «горожанам» до £ 500 тыс. за переход 33-летнего голкипера.

Ортега перешёл в «Манчестер Сити» летом 2022 года. В нынешнем сезоне он не принял участия ни в одном матче. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

