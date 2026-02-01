Скидки
Росарио Сентраль — Ривер Плейт. Прямая трансляция

Смолов: если бы была задача остаться в футболе, я бы нашёл себе клуб РПЛ

Покинувший «Краснодар» летом 2025 года нападающий Фёдор Смолов объяснил, почему отказался выступать за медиафутбольный «БроукБойз». Осенью прошлого года форвард принял участие в трёх матчах команды в Фонбет Кубке России, забив два мяча.

«Я играл только в Кубке. Мне Дима Егоров (президент «БроукБойз». — Прим. «Чемпионата») предложил играть за них. Мне подтвердили, что, если я буду участвовать и забивать голы, они будут считаться официальными в мой зачёт. Я поэтому согласился. Они меня байтили на Медиалигу, я отказывался.

Не вижу смысла. Чтобы играть нормально и не ударить в грязь лицом, тебе нужно тренироваться на постоянной основе. Если бы я поставил себе задачу остаться в футболе, я бы нашёл себе профессиональную команду и играл бы в РПЛ», – сказал Смолов в выпуске на YouTube-канале BetBoom Esports.

