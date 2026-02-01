Мадридский «Реал» поздравил Алькараса с победой в финале Australian Open — 2026

ФК «Реал» Мадрид обратился к испанскому теннисисту Карлосу Алькарасу после его победы в финале Открытого чемпионата Австралии — 2026. В решающем матче 22-летний атлет обыграл 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича. Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:2, 6:3, 7:5.

«Дорогой, Карлос Алькарас, поздравляем тебя с первым титулом на Australian Open и седьмым титулом «Большого шлема». Ты остаёшься первым номером и являешься самым молодым теннисистом в истории, выигравшим все четыре турнира «Большого шлема». Мы, болельщики «Реала», гордимся тобой. Поздравляем, чемпион!» — написано в заявлении «Королевского клуба».

Алькарас является болельщиком «Реала».

