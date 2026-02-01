Мадридский «Реал» поздравил Алькараса с победой в финале Australian Open — 2026
ФК «Реал» Мадрид обратился к испанскому теннисисту Карлосу Алькарасу после его победы в финале Открытого чемпионата Австралии — 2026. В решающем матче 22-летний атлет обыграл 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича. Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:2, 6:3, 7:5.
Australian Open (м). Финал
01 февраля 2026, воскресенье. 11:45 МСК
1
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|7
|
|2
|3
|5
4
Новак Джокович
Н. Джокович
«Дорогой, Карлос Алькарас, поздравляем тебя с первым титулом на Australian Open и седьмым титулом «Большого шлема». Ты остаёшься первым номером и являешься самым молодым теннисистом в истории, выигравшим все четыре турнира «Большого шлема». Мы, болельщики «Реала», гордимся тобой. Поздравляем, чемпион!» — написано в заявлении «Королевского клуба».
Алькарас является болельщиком «Реала».
