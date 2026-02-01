Скидки
Росарио Сентраль — Ривер Плейт. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
03:30 Мск
Главная Футбол Новости

Мадридский «Реал» поздравил Алькараса с победой в финале Australian Open — 2026

ФК «Реал» Мадрид обратился к испанскому теннисисту Карлосу Алькарасу после его победы в финале Открытого чемпионата Австралии — 2026. В решающем матче 22-летний атлет обыграл 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича. Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:2, 6:3, 7:5.

Australian Open (м). Финал
01 февраля 2026, воскресенье. 11:45 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
2 		6 6 7
6 		2 3 5
             
Новак Джокович
4
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Дорогой, Карлос Алькарас, поздравляем тебя с первым титулом на Australian Open и седьмым титулом «Большого шлема». Ты остаёшься первым номером и являешься самым молодым теннисистом в истории, выигравшим все четыре турнира «Большого шлема». Мы, болельщики «Реала», гордимся тобой. Поздравляем, чемпион!» — написано в заявлении «Королевского клуба».

Алькарас является болельщиком «Реала».

