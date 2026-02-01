«Локомотив» объявил о переходе защитника в «Славию-Мозырь» на правах аренды

«Локомотив» в телеграм-канале проинформировал о переходе 21-летнего крайнего защитника Арсения Агеева в белорусский клуб «Славия-Мозырь» на правах аренды, рассчитанной до конца 2026 года.

«Желаем Арсению как можно больше игровой практики и удачной игры в новой команде», — написано в сообщении железнодорожников.

Агеев перешёл в «Локомотив» в июле 2024 года. Последние полтора года футболист выступал в арендах за дзержинский «Арсенал», «Торпедо-БелАЗ» и БАТЭ. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 250 тыс.

После завершения первой части сезона Мир РПЛ «Локомотив» набрал 37 очков и занимает третье место.

