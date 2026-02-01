Скидки
«Какой-то клоун взял, зарейджбэйтил». Смолов объяснил свой отказ выступать в Медиалиге

Экс-форвард «БроукБойз» Фёдор Смолов объяснил, почему отказался от выступления за клуб в Медиалиге. Осенью прошлого года 35-летний нападающий принял участие в трёх матчах команды в Фонбет Кубке России, забив два мяча.

«Получается, у тебя непрофессиональный футбол и при этом ты в том же режиме, что и профессионал. Каждый день ты тренируешься и ещё играешь в Медиалиге, где тебя какой-нибудь клоун взял, зарейджбэйтил (Ragebait — провокация (англ. сленг). — Прим. «Чемпионата»).

Короче, рисков и потенциальных минусов сильно больше, чем плюсов», – сказал Смолов в выпуске на YouTube-канале BetBoom Esports.

