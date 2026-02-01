Педро рассказал об эмоциях от продления контракта с «Зенитом»

Крайний нападающий «Зенита» Педро поделился эмоциями от продления контракта с санкт-петербургским клубом до конца сезона-2029/2030. Сине-бело-голубые объявили о пролонгации трудового соглашения 27 января.

— Педро, недавно вы продлили контракт с «Зенитом». Расскажите, как это было, как к этому отнеслись?

— Очень счастлив, на самом деле, продлить контракт с клубом, который очень тепло меня принял с самого первого момента — меня, мою семью, дал нам полную поддержку и помощь во всём. Поэтому очень надеюсь, что за те годы по контракту, которые у меня впереди, мы вместе завоюем ещё очень много титулов, а я помогу команде всем, чем смогу, постараюсь забивать как можно больше. Только счастливые эмоции у меня от всего этого, — приводит слова Педро пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

Бразилец выступает в составе сине-бело-голубых с февраля 2024 года. За этот период вингер принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

