Главная Футбол Новости

Артета провёл совещание с командой после трёх матчей без побед в АПЛ — The Touchline

Комментарии

После того как «Арсенал» не смог одержать победу в трёх матчах подряд в Премьер-лиге, главный тренер Микель Артета провёл длительное совещание со своей командой. Как сообщает The Touchline в соцсети Х, он затронул тему снижения стандартов, указав на небольшие, но дорогостоящие ошибки в концентрации внимания и принятии решений.

В ходе обсуждения несколько опытных игроков были призваны высказаться, при этом Артета потребовал от них ответственности и более чёткой реакции в решающие моменты. Послание было ясным: результаты остаются хорошими, но на данном этапе сезона «хорошего» уже недостаточно.

После этого, 31 января, «Арсенал» одержал крупную победу в матче 24-го тура над «Лидсом» со счётом 4:0. После 24 туров АПЛ лондонский клуб возглавляет турнирную таблицу с 53 очками.

