Смолов назвал защитников, с которыми сложнее всего играть. В списке Рамос и Березуцкий

Экс-форвард «Краснодара» и сборной России Фёдор Смолов назвал бывшего защитника ЦСКА Василия Березуцкого и экс-игрока обороны «Реала» Серхио Рамоса, перечисляя самых трудных соперников за карьеру.

— Можешь выделить защитников, против которых было сложнее всего играть?

— Если мы берём чемпионат России, то у ЦСКА была самая надёжная оборона. Они на протяжении всей карьеры, Игнашевич и Вася [Березуцкий], играли долго, против них сложнее всего было, это если мы Россию берём. А если рассматривать иностранцев, я, конечно, был в приятном шоке от Рамоса, когда впервые сыграл. Я просто не видел настолько техничного защитника. Он защитник, который может сыграть «десятку» как будто. И он всё это делает так играючи, так легко, но он и забивал там. Он самый результативный защитник.

И, помню, ещё такое впечатление было, когда играли с «Ливерпулем» на «Энфилде». Чудак, который, кстати, играл в «Зените», Шкртел, такой был. Он словенец или словак, я точно не помню. Но я прыгнул бороться головой, а он так прыгнул шипами и просто порвал мне майку, рассёк шипами мне всё. Я думаю: «Ага, вот это Англия. Вот тут уровень единоборств вообще другой», — сказал Смолов в выпуске на YouTube-канале BetBoom Esports.