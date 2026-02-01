Скидки
Педро назвал сильные качества новичка «Зенита» Джона Джона

Вингер «Зенита» Педро поделился мнением о новоиспечённом нападающем команды Джоне Джоне.

— Что скажете о новичке Джоне Джоне? Как он себя проявляет, какой он?
— Мы знакомы давно, ещё со времён бразильского футбола, играли вместе по юношам. Знаю его прекрасно. У него отличная техника, отличное завершение атак, видение поля. Он очень качественный футболист, проводит хорошие тренировки. По тому, что я вижу, мне кажется, он поможет нам во второй части сезона, — приводит слова Педро пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

«Зенит» объявил о переходе Джона Джона 28 января. Срок действия трудового договора 23-летнего футболиста с сине-бело-голубыми рассчитан до конца сезона-2030/2031. Джон играл за «Ред Булл Брагантино» с лета 2024 года. За этот период нападающий принял участие в 76 матчах во всех турнирах, в которых отметился 20 голами и 14 результативными передачами.

