Собослаи — о будущем в «Ливерпуле»: я люблю «Энфилд», мне нравятся клуб и город

Полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи заявил, что в вопросе подписания нового контракта на данный момент ничего не изменилось. Венгр отметил, что любит клуб и готов связать с ним своё долгосрочное будущее. Последние результаты хавбека побудили клуб начать переговоры о продлении его контракта спустя три года после его перехода из «РБ Лейпциг».

«Честно говоря, пока ничего. Ничего. С этого момента… это уже не в моих руках. Прогресса нет, но если поступит подходящее предложение… Посмотрим, что будет, надеюсь, в конце концов все будут счастливы. Мне нравится город, мне нравится клуб, мне нравится играть с этими ребятами, я люблю «Энфилд», я люблю болельщиков, посмотрим, что принесёт будущее», — приводит слова полузащитника Daily Mail.

В текущем сезоне Собослаи принял участие в 33 матчах во всех соревнованиях. На его счету восемь забитых мячей и семь результативных передач. Transfermarkt оценивает хавбека в € 85 млн.