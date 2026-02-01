Скидки
Педро: Джон Джон — всегда называю его так. Думаю, для команды это тоже не составит труда

Педро: Джон Джон — всегда называю его так. Думаю, для команды это тоже не составит труда
Вингер «Зенита» Педро ответил, удалось ли найти сокращённый вариант имени новоиспечённого нападающего сине-бело-голубых Джона Джона, чтобы к нему было проще обращаться на тренировках или во время матчей.

— Наверное, имя Джон Джон довольно длинное, чтобы звать его во время матча или тренировок. Нашли ли какой-то сокращённый вариант?
— Дело в том, что я то привык к этому имени очень давно, когда узнал его — мы тогда ещё были детьми. Поэтому для меня нет ничего сложного, не такое уж тяжёлое имя для произношения. Джон Джон — всегда называю его так. И думаю, для ребят в команде это тоже не составит труда. Так к нему и будут обращаться, — приводит слова Педро пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

«Зенит» объявил о переходе Джона Джона 28 января. Срок действия трудового договора 23-летнего футболиста с сине-бело-голубыми рассчитан до конца сезона-2030/2031. Джон играл за «Ред Булл Брагантино» с лета 2024 года. За этот период нападающий принял участие в 76 матчах во всех турнирах, в которых отметился 20 голами и 14 результативными передачами.

