Червиченко: Мартинс точно не хуже половины игроков «Спартака», зачем его продавать?

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможном уходе из клуба полузащитника Кристофера Мартинса.

«Мартинс мне нравится! Он фактурный, большой, забивает и продавливает. Не знаю, почему вообще встал вопрос, чтобы его продать. Если только деньги хорошие дают. А так он точно не хуже половины игроков «Спартака», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Ранее стало известно, что «Спартак» могут покинуть три легионера: нападающий Тео Бонгонда, полузащитник Кристофер Мартинс и защитник Олег Рябчук. Клуб проинформировал агентов футболистов, что не будет противиться уходу игроков.