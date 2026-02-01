«Был героем мемов». Червиченко — о завершившем карьеру экс-игроке «Спартака» Кариоке

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал завершение карьеры бывшего полузащитника красно-белых Рафаэла Кариоки.

«Кариока иногда показывал неплохой футбол в «Спартаке». Бразильцы — это абсолютно своеобразная субстанция. Большинство из них выходцы из очень бедных районов, фавел. Это люди со своим менталитетом, когда они попадают в холодную и неприветливую Россию, не все могут с этим справиться, многие тоскуют по родине, по теплу.

Деньги деньгами, но они не могут найти себя в бытовой жизни, отсюда и начинаются проблемы. Насколько я помню, в «Спартаке» он не очень играл и был героем мемов. Но к себе вернулся и неплохо выступал в Бразилии. Игроки из этих стран, попадающие к нам, — это некая лотерея: адаптируется или не адаптируется. Ладно, Кариока, а на Жерсона посмотрите, который полгода в «Зените» провёл и сбежал», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

В общей сложности за «Спартак» Кариока провёл 139 матчей, забив три мяча и сделав шесть результативных передач. Бразилец выступал за клуб с сезона-2008/2009 по сезон-2014/2015.