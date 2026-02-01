«Челси» предложил € 30 млн за 18-летнего защитника из Лиги 1 — L'Équipe

«Челси» сделал неофициальное предложение «Нанту» о покупке 18-летнего центрального защитника Тилеля Тати. Французский клуб ответил отказом. Об этом сообщает L'Équipe.

По информации источника, в случае успеха сделки лондонский клуб хотел бы оставить французского игрока в аренде в «Нанте». Подчёркивается, что вероятность этого перехода является невысокой ввиду ограниченности времени до закрытия трансферного окна (2 февраля).

В нынешнем сезоне Тати принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

Сколько стоят молодые футболисты: