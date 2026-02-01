Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Росарио Сентраль — Ривер Плейт. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Челси» предложил € 30 млн за 18-летнего защитника из Лиги 1 — L'Équipe

«Челси» предложил € 30 млн за 18-летнего защитника из Лиги 1 — L'Équipe
Комментарии

«Челси» сделал неофициальное предложение «Нанту» о покупке 18-летнего центрального защитника Тилеля Тати. Французский клуб ответил отказом. Об этом сообщает L'Équipe.

По информации источника, в случае успеха сделки лондонский клуб хотел бы оставить французского игрока в аренде в «Нанте». Подчёркивается, что вероятность этого перехода является невысокой ввиду ограниченности времени до закрытия трансферного окна (2 февраля).

В нынешнем сезоне Тати принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

Материалы по теме
«Ливерпуль» может перехватить трансферную цель «Челси» из Лиги 1 — Джейкобс

Сколько стоят молодые футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android