Главная Футбол Новости

Беллингем получил травму на 8-й минуте матча с «Райо Вальекано» и в слезах покинул поле

Беллингем получил травму на 8-й минуте матча с «Райо Вальекано» и в слезах покинул поле
Комментарии

Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем получил повреждение на восьмой минуте матча 22-го тура испанской Ла Лиги с «Райо Вальекано».

Испания — Примера . 22-й тур
01 февраля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
1-й тайм
1 : 0
Райо Вальекано
Мадрид
1:0 Винисиус Жуниор – 15'    

Беллингем сделал рывок в лицевую, после чего резко захромал, схватился за заднюю поверхность бедра и упал на газон. Английский футболист покинул поле в слезах.

На 10-й минуте хавбека заменил нападающий Браим Диас.

После 21 тура испанской Ла Лиги «сливочные» набрали 51 очко и занимают второе место. «Пчёлы» заработали 22 очка и располагаются на 16-й строчке.

В 23-м туре «Реал» встретится с «Валенсией» (8 февраля), а «Райо Вальекано» — с «Овьедо» (7 февраля).

