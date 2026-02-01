Росеньор стал четвёртым английским тренером, победившим во всех трёх стартовых матчах АПЛ

Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор стал лишь четвёртым английским специалистом, которому удалось одержать три победы в трёх стартовых матчах английской Премьер-лиги после назначения. В 24-м туре «синие» одолели «Вест Хэм» (3:2). Команды играли на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.

Росеньор был назначен на пост главного тренера «Челси» 8 января. В первых двух матчах АПЛ под его руководством команда победила «Кристал Пэлас» (3:1) и «Брентфорд» (2:0).

Ранее аналогичного достижения добивались лишь тренеры Бобби Гоулд (1992), Сэм Аллардайс (2001) и Крейг Шекспир (2017). В турнирной таблице АПЛ лондонцы занимают четвёртое место с 40 очками в 24 матчах.