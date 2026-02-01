Росеньор стал четвёртым английским тренером, победившим во всех трёх стартовых матчах АПЛ
Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор стал лишь четвёртым английским специалистом, которому удалось одержать три победы в трёх стартовых матчах английской Премьер-лиги после назначения. В 24-м туре «синие» одолели «Вест Хэм» (3:2). Команды играли на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.
Англия — Премьер-лига . 24-й тур
31 января 2026, суббота. 20:30 МСК
Челси
Лондон
Окончен
3 : 2
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
0:1 Боуэн – 7' 0:2 Саммервилл – 36' 1:2 Педро – 57' 2:2 Кукурелья – 70' 3:2 Фернандес – 90+2'
Удаления: нет / Тодибо – 90+11'
Росеньор был назначен на пост главного тренера «Челси» 8 января. В первых двух матчах АПЛ под его руководством команда победила «Кристал Пэлас» (3:1) и «Брентфорд» (2:0).
Ранее аналогичного достижения добивались лишь тренеры Бобби Гоулд (1992), Сэм Аллардайс (2001) и Крейг Шекспир (2017). В турнирной таблице АПЛ лондонцы занимают четвёртое место с 40 очками в 24 матчах.
