Главная Футбол Новости

Росеньор стал четвёртым английским тренером, победившим во всех трёх стартовых матчах АПЛ

Росеньор стал четвёртым английским тренером, победившим во всех трёх стартовых матчах АПЛ
Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор стал лишь четвёртым английским специалистом, которому удалось одержать три победы в трёх стартовых матчах английской Премьер-лиги после назначения. В 24-м туре «синие» одолели «Вест Хэм» (3:2). Команды играли на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.

Англия — Премьер-лига . 24-й тур
31 января 2026, суббота. 20:30 МСК
Челси
Лондон
Окончен
3 : 2
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
0:1 Боуэн – 7'     0:2 Саммервилл – 36'     1:2 Педро – 57'     2:2 Кукурелья – 70'     3:2 Фернандес – 90+2'    
Удаления: нет / Тодибо – 90+11'

Росеньор был назначен на пост главного тренера «Челси» 8 января. В первых двух матчах АПЛ под его руководством команда победила «Кристал Пэлас» (3:1) и «Брентфорд» (2:0).

Ранее аналогичного достижения добивались лишь тренеры Бобби Гоулд (1992), Сэм Аллардайс (2001) и Крейг Шекспир (2017). В турнирной таблице АПЛ лондонцы занимают четвёртое место с 40 очками в 24 матчах.

