03:30 Мск
«Атлетико» согласовал контракт с нападающим «Аль-Хиляля» Маркосом Леонардо — Романо
Комментарии

Мадридский «Атлетико» согласовал контракт с бразильским нападающим «Аль-Хиляля» Маркосом Леонардо. Испанский клуб достиг полного соглашения по личным условиям с форвардом. Игрок готов сменить Саудовскую Аравию на Ла Лигу. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети Х.

Переговоры с «Аль-Хилялем» находятся на продвинутой стадии. Речь идёт об аренде 22-летнего нападающего до конца сезона с возможностью выкупа. Предполагаемая сумма трансфера оценивается в € 40 млн. Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне хочет видеть в составе Маркоса Леонардо наряду с Адемолой Лукманом, который, как сообщалось ранее, также близок к переходу в «Атлетико».

Стоит отметить, что в этом сезоне бразилец провёл 24 матча за саудовский клуб, забив 14 голов и отдав одну результативную передачу. По данным Transfermarkt, стоимость нападающего составляет € 20 млн.

Комментарии
