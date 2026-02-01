Скидки
«Спартак» договорился c Денисовым о новом долгосрочном контракте — источник

«Спартак» договорился c Денисовым о новом долгосрочном контракте — источник
Комментарии

«Спартак» договорился о подписании нового долгосрочного контракта с 23-летним крайним защитником Даниилом Денисовым. Об этом сообщает Metaratings.

Ранее источник сообщал об интересе к Денисову со стороны «Зенита».

Защитник находится в системе красно-белых с 2019 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн. В 2022 году Денисов выиграл Фонбет Кубок России вместе с московской командой.

