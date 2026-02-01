«Ноттингем Форест» и «Кристал Пэлас» сыграли вничью в 24-м туре АПЛ

Завершён матч 24-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором играли «Ноттингем Форест» и «Кристал Пэлас». После финального свистка зафиксирован счёт 1:1. Встреча состоялась на стадионе «Сити Граунд» (Ноттингем). В качестве главного арбитра матча выступил Тони Харрингтон (Кливленд).

Морган Гиббс-Уайт на пятой минуте вывел хозяев поля вперёд. На 45-й минуте «лесники» остались в меньшинстве: красную карточку получил Неко Уильямс. Исмаила Сарр на 45+2-й минуте реализовал пенальти и сравнял счёт.

После этой игры «Ноттингем Форест» с 26 очками находится на 17-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Кристал Пэлас» с 29 очками располагается на 14-й строчке.

В следующем туре «лесники» 6 февраля на выезде встретятся с «Лидс Юнайтед», «стекольщики» 8 февраля проведут гостевой матч с «Брайтон энд Хоув Альбион».