Червиченко: непонятно, как Самошников вообще попал в «Спартак»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал отъезд защитника красно-белых Ильи Самошникова из ОАЭ, где команда проводит зимние тренировочные сборы. Ранее сообщалось, что футболист покинул расположение клуба из-за травмы.

«Непонятно, как Самошников вообще попал в «Спартак». Думаю, в это зимнее трансферное окно от Самошникова избавятся. Тем более его даже со сборов попросили уехать. Или он сам попросился. Он и в Казани играл так: то проявит себя, то погаснет. В «Локомотиве» тоже.

Очень многое зависит от эмоционального фона, тем более когда пошёл разговор о какой-то депрессии. Видно, там какие-то свои проблемные тараканы в голове, просто все разного цвета и бегут в разные стороны. Для меня не показатель, что он нравился Станковичу», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

