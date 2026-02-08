Скидки
Уракан — Сан-Лоренсо. Прямая трансляция
01:15 Мск
Футбол

Гавр — Страсбург: прямая трансляция матча 21-го тура Лиги 1 по футболу 2025/2026 начнется в 17:00

Начало прямой видеотрансляции матча Лиги 1 «Гавр» — «Страсбург»
Комментарии

8 февраля в 17:00 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча 21-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 между клубами «Гавр» и «Страсбург». Игра пройдёт на стадионе «Осеан» в Гавре.

Смотрите матч здесь:
Прямые трансляции спорта
Прямые трансляции спорта
Франция — Лига 1 . 21-й тур
08 февраля 2026, воскресенье. 19:15 МСК
Гавр
Гавр
Окончен
2 : 1
Страсбург
Страсбург
1:0 Загаду – 26'     1:1 Годо – 36'     2:1 Сумаре – 54'    
Удаления: нет / Дукуре – 29'

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо – это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
