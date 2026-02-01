«Манчестер Юнайтед» обыграл «Фулхэм» в матче АПЛ благодаря голу Шешко на 90+4-й минуте

Окончен матч 24-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором играли «Манчестер Юнайтед» и «Фулхэм». Победу со счётом 3:2 в этой игре одержали «красные дьяволы». Встреча состоялась на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступил Джон Брукс из Лестера.

Каземиро на 19-й минуте вывел манкунианцев вперёд, Матеус Кунья на 56-й минуте удвоил преимущество команды. На 85-й минуте у лондонцев Рауль Хименес реализовал пенальти, Кевин на 90+1-й минуте вернул равенство на табло. Победный гол на 90+4-й минуте забил Беньямин Шешко.

После этой игры «Манчестер Юнайтед» с 41 очком находится на четвёртом месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Фулхэм» с 34 очками располагается на восьмой строчке.

В следующем туре «красные дьяволы» 7 февраля примут «Тоттенхэм Хотспур», «дачники» в тот же день дома сыграют с «Эвертоном».