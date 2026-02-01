Скидки
Росарио Сентраль — Ривер Плейт. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
03:30 Мск
Главная Футбол Новости

Манчестер Юнайтед — Фулхэм, результат матча 1 февраля 2026, счёт 3:2, 24-й тур АПЛ 2025/2026

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Фулхэм» в матче АПЛ благодаря голу Шешко на 90+4-й минуте
Окончен матч 24-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором играли «Манчестер Юнайтед» и «Фулхэм». Победу со счётом 3:2 в этой игре одержали «красные дьяволы». Встреча состоялась на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступил Джон Брукс из Лестера.

Англия — Премьер-лига . 24-й тур
01 февраля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
3 : 2
Фулхэм
Лондон
1:0 Каземиро – 19'     2:0 Кунья – 56'     2:1 Хименес – 85'     2:2 Кевин – 90+1'     3:2 Шешко – 90+4'    

Каземиро на 19-й минуте вывел манкунианцев вперёд, Матеус Кунья на 56-й минуте удвоил преимущество команды. На 85-й минуте у лондонцев Рауль Хименес реализовал пенальти, Кевин на 90+1-й минуте вернул равенство на табло. Победный гол на 90+4-й минуте забил Беньямин Шешко.

После этой игры «Манчестер Юнайтед» с 41 очком находится на четвёртом месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Фулхэм» с 34 очками располагается на восьмой строчке.

В следующем туре «красные дьяволы» 7 февраля примут «Тоттенхэм Хотспур», «дачники» в тот же день дома сыграют с «Эвертоном».

Календарь английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
Кэррик высказался о будущем Бруну Фернандеша в «Манчестер Юнайтед»
