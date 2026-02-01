«Брентфорд» минимально переиграл «Астон Виллу» в 24-м туре АПЛ

Завершён матч 24-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором играли «Астон Вилла» и «Брентфорд». После финального свистка зафиксирован счёт 1:0 в пользу «пчёл». Встреча состоялась на стадионе «Вилла Парк» (Бирмингем). В качестве главного арбитра матча выступил Тим Робинсон (Западный Суссекс).

У гостей на 42-й минуте Кевин Шаде получил красную карточку. Данго Уаттара забил единственный гол в этой встрече на 45+1-й минуте.

После этой игры «Астон Вилла» с 46 очками находится на третьем месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Брентфорд» с 36 очками располагается на седьмой строчке.

В следующем туре «львы» 7 фераля в гостях сыграют с «Борнмутом», «пчёлы» в тот же день на выезде встретятся с «Ньюкасл Юнайтед».