03:30 Мск
Астон Вилла — Брентфорд, результат матча 1 февраля 2026, счёт 0:1, 24-й тур АПЛ 2025/2026

«Брентфорд» минимально переиграл «Астон Виллу» в 24-м туре АПЛ
Комментарии

Завершён матч 24-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором играли «Астон Вилла» и «Брентфорд». После финального свистка зафиксирован счёт 1:0 в пользу «пчёл». Встреча состоялась на стадионе «Вилла Парк» (Бирмингем). В качестве главного арбитра матча выступил Тим Робинсон (Западный Суссекс).

Англия — Премьер-лига . 24-й тур
01 февраля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
0 : 1
Брентфорд
Лондон
0:1 Уаттара – 45+1'    
Удаления: нет / Шаде – 42'

У гостей на 42-й минуте Кевин Шаде получил красную карточку. Данго Уаттара забил единственный гол в этой встрече на 45+1-й минуте.

После этой игры «Астон Вилла» с 46 очками находится на третьем месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Брентфорд» с 36 очками располагается на седьмой строчке.

В следующем туре «львы» 7 фераля в гостях сыграют с «Борнмутом», «пчёлы» в тот же день на выезде встретятся с «Ньюкасл Юнайтед».

Календарь английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
«Челси» и «Астон Вилла» проявляют интерес к 18-летнему форварду «ПСЖ» — Плеттенберг
