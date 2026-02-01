«Просто хотят тебя сломать». Семеньо из «Манчестер Сити» — о любительском футболе в Англии

Фланговый нападающий «Манчестер Сити» Антуан Семеньо рассказал о своём опыте игры в Южной национальной лиге – шестом дивизионе чемпионата Англии, где выступают любительские команды. На тот момент 18-летний форвард «Бристоль Сити» провёл полгода в непрофессиональном клубе.

«Я провёл в «Бат Сити» шесть месяцев, долгий срок в любительском футболе. Могу сказать, что это был очень крутой процесс обучения. Когда попадаешь в Национальную лигу, может показаться, что это легко, что всё просто, но каждую неделю ты сталкиваешься с парнями, которые просто хотят тебя сломать, приходится искать способы, как их победить. И бывают моменты, когда они побеждают тебя.

Так что, да, очевидно, учишься, совершенствуешься, совершенствуешься очень сильно, становишься немного более опытным, но ты также находишься в команде, которая борется за что-то, поэтому есть цель. Когда играешь за команду «Бристоль Сити» до 23 лет, это немного другое. Когда попадаешь в любительскую лигу, люди хотят выигрывать матчи, выходить в высшую лигу и воплощать свои мечты в жизнь. Так что это очень и очень серьёзная среда, но я многому научился», – приводит слова Семеньо официальный сайт «Манчестер Сити».

Семеньо перешёл в команду Хосепа Гвардиолы из «Борнмута» за € 75 млн (£ 65 млн). В текущем сезоне английской Премьер-лиги 26-летний игрок провёл 22 матча, в которых забил 11 голов и сделал три результативные передачи.