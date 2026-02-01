Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Росарио Сентраль — Ривер Плейт. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Просто хотят тебя сломать». Семеньо из «Манчестер Сити» — о любительском футболе в Англии

«Просто хотят тебя сломать». Семеньо из «Манчестер Сити» — о любительском футболе в Англии
Комментарии

Фланговый нападающий «Манчестер Сити» Антуан Семеньо рассказал о своём опыте игры в Южной национальной лиге – шестом дивизионе чемпионата Англии, где выступают любительские команды. На тот момент 18-летний форвард «Бристоль Сити» провёл полгода в непрофессиональном клубе.

«Я провёл в «Бат Сити» шесть месяцев, долгий срок в любительском футболе. Могу сказать, что это был очень крутой процесс обучения. Когда попадаешь в Национальную лигу, может показаться, что это легко, что всё просто, но каждую неделю ты сталкиваешься с парнями, которые просто хотят тебя сломать, приходится искать способы, как их победить. И бывают моменты, когда они побеждают тебя.

Так что, да, очевидно, учишься, совершенствуешься, совершенствуешься очень сильно, становишься немного более опытным, но ты также находишься в команде, которая борется за что-то, поэтому есть цель. Когда играешь за команду «Бристоль Сити» до 23 лет, это немного другое. Когда попадаешь в любительскую лигу, люди хотят выигрывать матчи, выходить в высшую лигу и воплощать свои мечты в жизнь. Так что это очень и очень серьёзная среда, но я многому научился», – приводит слова Семеньо официальный сайт «Манчестер Сити».

Семеньо перешёл в команду Хосепа Гвардиолы из «Борнмута» за € 75 млн (£ 65 млн). В текущем сезоне английской Премьер-лиги 26-летний игрок провёл 22 матча, в которых забил 11 голов и сделал три результативные передачи.

Материалы по теме
Игрок сборной Бразилии вместо «Сити» уехал домой. Карьеру Пакета сломали ложные обвинения
Игрок сборной Бразилии вместо «Сити» уехал домой. Карьеру Пакета сломали ложные обвинения
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android