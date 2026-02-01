Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Росарио Сентраль — Ривер Плейт. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тоттенхэм Хотспур — Манчестер Сити: стартовые составы команд на матч 24-го тура АПЛ, 1 февраля 2026

«Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Сити»: стартовые составы команд на матч 24-го тура АПЛ
Комментарии

Сегодня, 1 февраля, состоится матч 24-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 между клубами «Тоттенхэм Хотспур» и «Манчестер Сити». Игра пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Роберт Джонс. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 24-й тур
01 февраля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1-й тайм
0 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Шерки – 11'    

Стартовые составы команд.

«Тоттенхэм Хотспур»: Викарио, Дрэгушин, Пальинья, Симонс, Биссума, Удоджи, Грей, Ромеро, Соланке, Галлахер, Коло Муани.

«Манчестер Сити»: Доннарумма, Нунес, Хусанов, Гехи, Аит-Нури, Родри, Силва, О'Райли, Семеньо, Шерки, Холанд.

После 23 туров английской Премьер-лиги «шпоры» набрали 28 очков и занимают 14-е место. «Горожане» заработали 46 очков и располагаются на второй строчке.

В 25-м туре «Тоттенхэм» встретится с «Манчестер Юнайтед» (7 февраля), а «Манчестер Сити» — с «Ливерпулем» (8 февраля).

Календарь АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Официально
Вратарь Штефан Ортега перешёл из «Манчестер Сити» в «Ноттингем Форест»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android