«Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Сити»: Шерки вывел гостей вперёд на 11-й минуте
В эти минуты идёт матч 24-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 между клубами «Тоттенхэм Хотспур» и «Манчестер Сити». Встреча проходит на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. В качестве главного арбитра матча выступает Роберт Джонс. На данный момент счёт 1:0 в пользу «горожан». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Англия — Премьер-лига . 24-й тур
01 февраля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
2-й тайм
2 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Шерки – 11' 0:2 Семеньо – 44' 1:2 Соланке – 53' 2:2 Соланке – 70'
На 11-й минуте Райан Шерки открыл счёт в этой игре и вывел «горожан» вперёд.
После 23 туров английской Премьер-лиги «шпоры» набрали 28 очков и занимают 15-е место. «Горожане» заработали 46 очков и располагаются на второй строчке.
В 25-м туре «Тоттенхэм» встретится с «Манчестер Юнайтед» (7 февраля), а «Манчестер Сити» — с «Ливерпулем» (8 февраля).
