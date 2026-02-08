Скидки
Уракан — Сан-Лоренсо. Прямая трансляция
01:15 Мск
Главная Футбол Новости

Бавария — Хоффенхайм: прямая трансляция матча 21-го тура Бундеслиги по футболу 2025/2026 начнется в 19:30

«Бавария» — «Хоффенхайм»: прямая видеотрансляция матча Бундеслиги начнётся в 19:30
Комментарии

Сегодня, 8 февраля, в 19:30 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча 21-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026 между «Баварией» и «Хоффенхаймом». Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен».

Смотрите матч здесь:
Прямые трансляции спорта
Прямые трансляции спорта
Германия — Бундеслига . 21-й тур
08 февраля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
5 : 1
Хоффенхайм
Зинсхайм
1:0 Кейн – 20'     1:1 Крамарич – 35'     2:1 Кейн – 45'     3:1 Диас – 45+2'     4:1 Диас – 62'     5:1 Диас – 89'    
Удаления: нет / Акпогума – 17'

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Календарь Бундеслиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2025/2026
Комментарии
