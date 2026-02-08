«Бавария» — «Хоффенхайм»: во сколько начало матча Бундеслиги, где смотреть трансляцию

Сегодня, 8 февраля, состоится матч 21-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026 между мюнхенской «Баварией» и «Хоффенхаймом». Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен». Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. В прямом эфире игру покажет Okko. Трансляцию этой встречи также можно будет посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

В минувшем туре «Бавария» сыграла вничью с «Гамбургом» (2:2). «Хоффенхайм» победил «Унион» со счётом 3:1. В следующем туре команда Венсана Компани встретится с «Вердером». Игра состоится 14 февраля. «Хоффенхайм» в этот же день проведёт матч с «Фрайбургом».

