Уракан — Сан-Лоренсо. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
01:15 Мск
Бавария — Хоффенхайм: во сколько начало матча 21-го тура Бундеслиги 2025/2026, где смотреть прямую трансляцию

«Бавария» — «Хоффенхайм»: во сколько начало матча Бундеслиги, где смотреть трансляцию
Комментарии

Сегодня, 8 февраля, состоится матч 21-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026 между мюнхенской «Баварией» и «Хоффенхаймом». Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен». Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. В прямом эфире игру покажет Okko. Трансляцию этой встречи также можно будет посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

Права на трансляцию матча немецкой Бундеслиги «Бавария» — «Хоффенхайм» в России принадлежат Okko.
Смотрите матч здесь:
Прямые трансляции спорта
Германия — Бундеслига . 21-й тур
08 февраля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
5 : 1
Хоффенхайм
Зинсхайм
1:0 Кейн – 20'     1:1 Крамарич – 35'     2:1 Кейн – 45'     3:1 Диас – 45+2'     4:1 Диас – 62'     5:1 Диас – 89'    
Удаления: нет / Акпогума – 17'

В минувшем туре «Бавария» сыграла вничью с «Гамбургом» (2:2). «Хоффенхайм» победил «Унион» со счётом 3:1. В следующем туре команда Венсана Компани встретится с «Вердером». Игра состоится 14 февраля. «Хоффенхайм» в этот же день проведёт матч с «Фрайбургом».

Календарь Бундеслиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2025/2026
Самые большие стадионы мира:

Комментарии
