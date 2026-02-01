Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Росарио Сентраль — Ривер Плейт. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Кристал Пэлас» нашёл возможную замену Матета — Романо

«Кристал Пэлас» нашёл возможную замену Матета — Романо
Комментарии

«Кристал Пэлас» близок к покупке нападающего «Вулверхэмптона» и сборной Норвегии Йёргена Странна Ларсена. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

В этом футболисте «стекольщики» видят возможную замену Жан-Филиппу Матета, который привлёк внимание многих европейских топ-клубов. По данным источника, Ларсен в ближайшее время пройдёт медицинское обследование перед переходом в свою новую команду. Стоимость трансфера футболиста оценивается в £ 45 млн (€ 52,2 млн) с учётом бонусов.

В 26 матчах нынешнего клубного сезона Йёрген Странн Ларсен забил шесть голов и отдал две голевые передачи.

Материалы по теме
«Ноттингем Форест» претендует на нападающего «Кристал Пэлас» Матета — Sky Sports
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android