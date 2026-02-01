«Кристал Пэлас» нашёл возможную замену Матета — Романо

«Кристал Пэлас» близок к покупке нападающего «Вулверхэмптона» и сборной Норвегии Йёргена Странна Ларсена. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

В этом футболисте «стекольщики» видят возможную замену Жан-Филиппу Матета, который привлёк внимание многих европейских топ-клубов. По данным источника, Ларсен в ближайшее время пройдёт медицинское обследование перед переходом в свою новую команду. Стоимость трансфера футболиста оценивается в £ 45 млн (€ 52,2 млн) с учётом бонусов.

В 26 матчах нынешнего клубного сезона Йёрген Странн Ларсен забил шесть голов и отдал две голевые передачи.