Росарио Сентраль — Ривер Плейт. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
03:30 Мск
Главная Футбол Новости

«Ювентус» проявляет интерес к Мауро Икарди — Конур

«Ювентус» проявляет интерес к Мауро Икарди — Конур
Туринский «Ювентус» проявляет интерес к форварду «Галатасарая» Мауро Икарди, сообщает журналист Экрем Конур на своей странице в социальной сети Х.

Итальянский клуб готов предложить футболисту контракт на полтора года. Тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти работал с Икарди в «Интере» и высоко ценит нападающего. Действующее трудовое соглашение Икарди с «Галатасараем» рассчитано до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что туринский клуб активно ищет форварда для усиления атакующего потенциала команды.

В нынешнем сезоне Икарди забил девять голов в 18 матчах чемпионата Турции. По данным портала Тransfermarkt трансферная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

