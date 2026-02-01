Скидки
Росарио Сентраль — Ривер Плейт. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
03:30 Мск
Главная Футбол Новости

Ростов — Родина, результат матча 1 февраля 2026, счёт 0:1, товарищеский матч 2026

«Ростов» уступил «Родине» в товарищеском матче на зимних сборах
Завершился товарищеский матч, в котором встречались «Ростов» и «Родина». Игра проходила в Абу-Даби (ОАЭ). Встреча закончилась победой московской команды со счётом 1:0.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
01 февраля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
Окончен
0 : 1
Родина
Москва, Россия
0:1 Гейе – 79'    

Единственный гол в матче забил Пап Гейе. Сенегальский нападающий «Родины» отличился во втором тайме на 79-й минуте.

В следующем игре, 4 февраля, «Ростов» встретится с ереванским «Ноа». Ранее армянская команда уступила столичному «Локомотиву» (0:2).

По итогам 18 проведённых матчей в рамках Мир Российской Премьер-Лиги «Ростов», набрав 21 очко, расположился на 11-м месте в турнирной таблице. В матче 19-го тура жёлто-синие сыграют с «Краснодаром» на выезде. Игра состоится 28 февраля. «Родина» занимает третье место в таблице Лиги Pari с 36 очками.

Новости. Футбол
