Главная Футбол Новости

Португальский агент охарактеризовал потенциального новичка ЦСКА Рейса из «Спортинга»

Португальский агент охарактеризовал потенциального новичка ЦСКА Рейса из «Спортинга»
Комментарии

Футбольный агент Паулу Барбоза охарактеризовал центрального защитника лиссабонского «Спортинга» Матеуса Рейса. Ранее «Чемпионат» сообщил, что московский ЦСКА согласовал детали трансфера бразильского игрока.

«У Матеуса есть определённый вес в «Спортинге». Он хорошо играет, особенно в этом сезоне. Не уверен, что сейчас Матеус может уехать, но летом — вполне возможно. Тем более в последних матчах он играет большую роль. Это интересный и перспективный игрок. Он бы мог помочь ЦСКА», — сказал Барбоза в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Рейс играет за «Спортинг» с лета 2021 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

