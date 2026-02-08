«ПСЖ» — «Марсель»: во сколько начало матча 21-го тура Лиги 1, где смотреть трансляцию

Сегодня, 8 февраля, состоится матч 21-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 между клубами «ПСЖ» и «Марсель». Игра пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 мск. В прямом эфире игру покажет Okko. Трансляцию этой встречи также можно будет посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

В нынешнем сезоне команды встречались дважды. В финале Суперкубка Франции в основное время «ПСЖ» и «Марсель» сыграли со счётом 2:2, однако в серии пенальти сильнее оказались парижане — 4:1. Также клубы встречались в матче 5-го тура Лиги 1. В той игре «Марсель» одержал победу со счётом 1:0.

Луис Энрике поздравил Дембеле с выигрышем «Золотого мяча»: