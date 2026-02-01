Тимо Вернер: хочу написать новую историю в «Сан-Хосе Эртквейкс»

29-летний немецкий нападающий Тимо Вернер высказался о переходе в клуб МЛС «Сан-Хосе Эртквейкс».

«Я голоден до побед, именно с таким настроем я и пришёл сюда. А ещё могу привнести свои знания и победный опыт. Всё это вместе с качеством самой команды делает нас крепким клубом.

Очень хочу помочь команде своими игровыми качествами и знаниями, чтобы мы смогли прийти к победе. Ради этого все футболисты и играют, ведь на старте карьеры именно к этому ты стремишься. Для меня в прошлом такими примерами были Зидан и Роналдиньо, поднимавшие трофеи. Всегда хочется быть таким же, как они. Именно этого мы желаем — написать новую историю в «Сан-Хосе Эртквейкс», — приводит слова Вернера официальный сайт МЛС.