Главная Футбол Новости

Реал — Райо Вальекано, результат матча 1 февраля 2026, счёт 2:1, 22-й тур Ла Лиги 2025-2026

«Реал» вырвал победу у «Райо Вальекано» благодаря пенальти на 90+10-й минуте
Комментарии

Завершился матч 22-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались мадридский «Реал» и «Райо Вальекано». Команды играли на стадионе «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Исидро Диас де Мера Эскудерос. Победу со счётом 2:1 праздновали футболисты команды хозяев.

Испания — Примера . 22-й тур
01 февраля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 1
Райо Вальекано
Мадрид
1:0 Винисиус Жуниор – 15'     1:1 де Фрутос – 49'     2:1 Мбаппе – 90+10'    
Удаления: нет / Сисс – 80', Чаварриа – 90+13'

Счёт в матче открыл вингер «Реала» Винисиус Жуниор на 15-й минуте. На 49-й минуте полузащитник «Райо Вальекано» Хорхе де Фрутос сравнял счёт. На 81-й минуте прямую красную карточку получил полузащитник гостей Пате Сисс. На 90+10-й минуте нападающий хозяев Килиан Мбаппе принёс «Реалу» победу, реализовав пенальти.

После 22 матчей чемпионата Испании мадридский «Реал» набрал 54 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Райо Вальекано» заработал 22 очка и располагается на 17-й строчке.

В следующем туре «Райо Вальекано» в домашнем матче сыграет с «Овьедо» 7 февраля, а мадридский «Реал» на выезде встретится с «Валенсией» 8 февраля.

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
