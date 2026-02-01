«Реал» вырвал победу у «Райо Вальекано» благодаря пенальти на 90+10-й минуте

Завершился матч 22-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались мадридский «Реал» и «Райо Вальекано». Команды играли на стадионе «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Исидро Диас де Мера Эскудерос. Победу со счётом 2:1 праздновали футболисты команды хозяев.

Счёт в матче открыл вингер «Реала» Винисиус Жуниор на 15-й минуте. На 49-й минуте полузащитник «Райо Вальекано» Хорхе де Фрутос сравнял счёт. На 81-й минуте прямую красную карточку получил полузащитник гостей Пате Сисс. На 90+10-й минуте нападающий хозяев Килиан Мбаппе принёс «Реалу» победу, реализовав пенальти.

После 22 матчей чемпионата Испании мадридский «Реал» набрал 54 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Райо Вальекано» заработал 22 очка и располагается на 17-й строчке.

В следующем туре «Райо Вальекано» в домашнем матче сыграет с «Овьедо» 7 февраля, а мадридский «Реал» на выезде встретится с «Валенсией» 8 февраля.