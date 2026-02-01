Экс-игрок «Ньюкасла» Сент-Максимен ушёл из «Америки» из-за расизма в адрес его детей

Фланговый нападающий Аллан Сент-Максимен покинул мексиканскую «Америку». Ранее экс-игрок «Ньюкасла» заявил о расизме по отношению к его детям.

«Проблема не в цвете кожи, а в цвете мыслей. Нападки на меня — это не проблема. Я повзрослел, научился давать отпор, будь то скрытые, незаметные или явные оскорбления. Но есть одна вещь, которую я никогда не потерплю, — это агрессия в адрес моих детей.

Защита моих детей — мой приоритет, и я буду бороться изо всех сил, чтобы обеспечить их уважением и любовью, независимо от их происхождения или цвета кожи. Ненависти и дискриминации нет места в нашем обществе.

Хочу, чтобы люди понимали, каждый человек уникален и бесценен, мы должны относиться друг к другу с уважением и достоинством. Хочу, чтобы мои дети выросли в мире, где они могут быть самими собой, где им не придётся терпеть эти абсурдные и бессмысленные поступки, которые лишь разрушают и разделяют.

Поэтому тем, кто осмелился нападать на моих детей, я говорю: «Вы совершили ошибку». Я всегда буду бороться за их защиту, нет ни одного человека или угрозы, которые могли бы меня напугать. Единственное, что меня меня пугает на этой земле — это бог», – написал Сент-Максимен в своём аккаунте в социальных сетях.

Вингер присоединился к «Америке» летом 2025 года. В составе мексиканской команды он провёл 15 матчей, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.