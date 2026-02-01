«Реал» одержал шестую победу подряд в Ла Лиге
Мадридский «Реал» одержал шестую победу подряд в Ла Лиге. Это случилось в матче 22-го тура, в котором «сливочные» переиграли «Райо Вальекано» (2:1) благодаря реализованному пенальти на 90+10-й минуте.
Испания — Примера . 22-й тур
01 февраля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 1
Райо Вальекано
Мадрид
1:0 Винисиус Жуниор – 15' 1:1 де Фрутос – 49' 2:1 Мбаппе – 90+10'
Удаления: нет / Сисс – 80', Чаварриа – 90+13'
Ранее мадридский клуб одержал победы в чемпионате Испании над «Алавесом» (2:1), «Севильей» (2:0), «Бетисом» (5:1), «Леванте» (2:0) и «Вильярреалом» (2:0).
После 22 матчей чемпионата Испании мадридский «Реал» набрал 54 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Райо Вальекано» заработал 22 очка и располагается на 17-й строчке. Лидирует в турнире «Барселона», у которой 55 очков.
В следующем мадридский «Реал» на выезде встретится с «Валенсией» 8 февраля.
Комментарии
