Червиченко: «Спартаку» надо избавляться от Бонгонда, он бесполезный

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о полузащитнике красно-белых Тео Бонгонда.

«Мне кажется, Бонгонда не настолько хорош, чтобы вообще думать над тем, оставлять его или нет. Он был куплен по сложившейся в «Спартаке» традиции в два, а то и в три раза дороже своей реальной стоимости.

Но и то, что мы видели в последнее время, его хватало на полчаса в одном матче из трёх. Выйдет один раз, немножечко покажет игру, а потом — всё, бесполезный. От него точно надо избавляться», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Бонгонда перешёл в московский «Спартак» из «Кадиса» в декабре 2023 года. В нынешнем сезоне футболист провёл за клуб пять матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

