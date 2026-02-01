Полузащитник «Рубина» Чумич отправился в аренду в «Сарагосу» до конца сезона

Полузащитник «Рубина» Никола Чумич отправился в аренду в «Сарагосу» до конца сезона-2025/2026.

«Никола Чумич переходит в «Сарагосу» на правах аренды до конца сезона-2025/2026. Игрок перешёл в «Рубин» в сентябре 2023 года и провёл за команду 38 матчей, в которых забил три гола. Удачи, Никола!» – сообщает телеграм-канал казанского клуба.

В нынешнем сезоне сербский хавбек провёл 11 матчей за «Рубин» во всех турнирах, при этом не отметился результативными действиями.

По итогам 18 проведённых матчей в рамках Мир Российской Премьер-Лиги «Рубин», набрав 23 очка, расположился на седьмом месте в турнирной таблице. В матче 19-го тура казанцы сыграют с махачкалинским «Динамо» на выезде. Игра состоится 28 февраля.